Galatasaray'ın Benfica maçına Romanyalı hakem!



Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında oynanacakmaçının hakemi belli oldu.Benfica maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndanyönetecek.Romanyalı hakem, kariyerinde ilk kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak.Hategan, kariyerinde daha önce Türkiye'den sadece Beşiktaş maçlarını yönetmişti. Romanyalı hakem, Beşiktaş'ın Partizan'ı 3-0, Helsinki'yi 2-0 yendiği maçları ve Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 yenildiği maçı yönetmişti.Hategan, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 yenildiği maçta Domagoj Vida'ya kırmızı kart göstermişti. Vida, kararın ardından gözyaşlarını tutamamıştı ve büyük bir üzüntüyle sahadan çıkmıştı.