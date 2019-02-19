Galatasaray'ın Benfica maçına Romanyalı hakem!

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında oynanacak Benfica - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Benfica maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
Romanyalı hakem, kariyerinde ilk kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak.
Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
SADECE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI YÖNETTİ
Hategan, kariyerinde daha önce Türkiye'den sadece Beşiktaş maçlarını yönetmişti. Romanyalı hakem, Beşiktaş'ın Partizan'ı 3-0, Helsinki'yi 2-0 yendiği maçları ve Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 yenildiği maçı yönetmişti.
VIDA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
Hategan, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 yenildiği maçta Domagoj Vida'ya kırmızı kart göstermişti. Vida, kararın ardından gözyaşlarını tutamamıştı ve büyük bir üzüntüyle sahadan çıkmıştı.
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Benfica maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
Romanyalı hakem, kariyerinde ilk kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak.
Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
SADECE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI YÖNETTİ
Hategan, kariyerinde daha önce Türkiye'den sadece Beşiktaş maçlarını yönetmişti. Romanyalı hakem, Beşiktaş'ın Partizan'ı 3-0, Helsinki'yi 2-0 yendiği maçları ve Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 yenildiği maçı yönetmişti.
VIDA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
Hategan, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 yenildiği maçta Domagoj Vida'ya kırmızı kart göstermişti. Vida, kararın ardından gözyaşlarını tutamamıştı ve büyük bir üzüntüyle sahadan çıkmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın