Galatasaray, İtalyna forvet Simone Zaza'ya teklifini sundu.



Sky Sport Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, 29 yaşındaki İtalyan golcü için sezon sonuna dek bir kiralama teklifi yaptı. Kulübü Torino bu teklife sıcak baksa da 29 yaşındaki oyuncu 'kalıcı' bir transfer istediği için tüm kiralama tekliflerini geri çevirdi.



Simone Zaza'ya Galatasaray dışında Bologna ve Benevento'dan da kiralama teklifleri olduğu bilgisi verildi.



Kariyerinde Juventus, Valencia ve West Ham gibi kulüplerinde formasını giyen Zaza, 2019 yazında 12 milyon euro karşılığı Torino'ya transfer oldu. 18 kez İtalya milli takım formasını giyen bu sezon 8 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.



