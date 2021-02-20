Galatasaray'dan Umut Bulut'a tebrik

Süper Lig'de 504. maçına çıkan Umut Bulut'a eski takımı Galatasaray'dan tebrik mesajı geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Umut Bulut'a tebrik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2021 17:35
Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve Süper Lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu olan Yeni Malatyasporlu Umut Bulut'u tebrik etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2012-2016 yıllarında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Tebrikler Umut." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor'un 26. haftada İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta 504. kez lig maçına çıkan Umut, Galatasaray'da 114 lig karşılaşmasında forma giydi ve 32 kez fileleri havalandırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için