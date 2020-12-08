Galatasaray'da yönetim sıcak para arıyor

Galatasaray yönetimi, yönetim kurulu toplantısında bu ay yapılacak ödemeleri görüşecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yönetim sıcak para arıyor
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08 Aralık 2020 09:37
Galatasaray kulübünün haftalık yönetim kurulu toplantısı bugün stattaki kulüp ofisinde gerçekleşecek.

Ana gündem maddesi ise Aralık ayı ödemeleri. Sporcu ve personelin mağduriyet yaşamaması adına gecikmiş alacakların hesaplara yatırılması için sıcak para arayışı sürüyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde futbol takımına tüm ödemeleri yapması ve dekontları UEFA'ya göndermesi gerekiyor. Sadece futbol takımının ödemeleri için aylık 50 milyon TL'lik bir fatura çıkıyor.




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