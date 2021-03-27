Galatasaray'da yeni stoper Taylan Antalyalı!

Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim büyük bir sürprize hazırlanıyor. Taylan'ı savunmada görevlendirip gerekirse sistem üzerinde değişiklik yapmayı düşünen Fatih Terim, böylece orta alanda da Etebo'yu oynatacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da yeni stoper Taylan Antalyalı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2021 09:01
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Galatasaray'da milli aradan sonra çıkılacak Atakaş Hatayspor deplasmanında Teknik Direktör Fatih Terim büyük bir sürprize hazırlanıyor.

Luyindama ve Marcao'nun cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olmaları yüzünden elinde savunmanın merkezinde oynayabilecek Donk ile tecrübesiz Ozornwafor kalan sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, başka bir ismi oynatmayı planlıyor.

Tecrübeli teknik adamın geçen sezon sonunda iki maçta zaman zaman savunmaya çektiği Taylan Antalyalı'yı yine burada değerlendirme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Taylan'ı savunmada görevlendirip gerekirse sistem üzerinde değişiklik yapmayı düşünen Fatih Terim, böylece orta alanda da Etebo'yu oynatacak.

HENÜZ PLANI UYGULAYAMADI

Fatih Terim, milli takımlara giden oyuncular nedeniyle henüz kafasındaki planı antrenmanlarda uygulayamadı. Bu isimlerin dönmesinin ardından antrenmanlarda denemeler yapılacağı ve son kararın verileceği belirtildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.