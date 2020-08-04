Galatasaray'da yeni isimlerin forma numaraları

Yeni sezon için adım atmakta zorlanan Galatasaray, bugüne kadar 3 oyuncuyla anlaştı. Sivas'tan Emre Kılınç, Rize'den Oğulcan ve 24 Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu kadroya dahil edildi. Bu üç oyuncu 12 Ağustos'ta başlayacak kamptan bir gün önce basın önünde resmi sözleşmeyi imzalayacak.



FORMALARI BELLİ OLDU



Galatasaray'da yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu. Mert Hakan Yandaş'ın aksine Terim'e verdiği sözü tutan ve gelmeden herkesin sevgisini kazanan Emre, Selçuk İnan'dan bolalan 8 numaralı formayı giyecek.



Oğulcan Çağlayan 17, Kerem Aktürkoğlu'nun ise 99 numaralı formayı istediği ifade edildi.



