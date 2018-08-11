Galatasaray'da Tarık Çamdal sıkıntısı bitmek bilmiyor

Galatasaray

Tarık Çamdal

'da geçen sezon bitiminden bu yana kendisine kulüp bulması istenen, haftalar geçmesine rağmen kimseyle anlaşamadı.Galatasaray'a da tek bir resmi teklifin yapılmadığı öğrenildi.Yönetim, yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan Tarık'a bu ücretin yarısını önerip, sözleşmesini feshetmeye çalışacak.Fatih Terim'in kadroda düşünmediği oyuncu için Almanya'da da kulüp aranırken, olumlu yanıtın ise gelmediği öğrenildi.