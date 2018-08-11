Galatasaray'da Tarık Çamdal sıkıntısı bitmek bilmiyor

Galatasaray'da geçen sezon bitiminden bu yana kendisine kulüp bulması istenen Tarık Çamdal, haftalar geçmesine rağmen kimseyle anlaşamadı.
Galatasaray'a da tek bir resmi teklifin yapılmadığı öğrenildi.
Yönetim, yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan Tarık'a bu ücretin yarısını önerip, sözleşmesini feshetmeye çalışacak.
Fatih Terim'in kadroda düşünmediği oyuncu için Almanya'da da kulüp aranırken, olumlu yanıtın ise gelmediği öğrenildi.
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Galatasaray'a da tek bir resmi teklifin yapılmadığı öğrenildi.
Yönetim, yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan Tarık'a bu ücretin yarısını önerip, sözleşmesini feshetmeye çalışacak.
Fatih Terim'in kadroda düşünmediği oyuncu için Almanya'da da kulüp aranırken, olumlu yanıtın ise gelmediği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın