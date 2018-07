Galatasaray'da şampiyonluğun sırrı

Rakip takımlarının oyuncularının artıları eksileri, analiz ekibi tarafından tek tek tüm futbolcularla paylaşılıyor, görüntüler telefonlarına gönderiliyor.Performans uzmanları oyuncuların tüm verilerini pozitife çevirmeye çalışırken sağlık ekibi ise daha sakatlık yaşanmadan önlemek için hazır bekliyor.Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonluğun arka plandaki mimarları dün basın mensupları ile buluşup çalışma sistemlerini anlattı... Analiz, performans ve sağlık departlamlarının yaptığı sunumda Fatih Terim'in kurduğu sistemin ve çalışma yöntemlerinin de detayları paylaşıldı. 3 ana başlıkta oyuncu analizleri incelenirken sonunda ise Terim ve kurmayları ile tüm bilgiler paylaşılıyor ve yol haritası da çiziliyor.Analiz departmanı bütün oyuncular için dünyada kabul gören Opta, wyscout, instat, senti sport programlarını kullanıyorlar. Bu verilere anında ulaşılabildiği gibi, oyuncularında telefonlarına yüklendikleri için herkes de kendi durum değerlendirmesini yapabiliyor.Maç analizlerinde de G.Saray'ın attığı ve yediği goller kategorilere ayrılıyor sonrasında da nasıl iyiye gidilebileceği üzerine analiz yapılıyor. Ayrıca rakip takım analizine örnek vermek için Beşiktaş'ı seçen ekip, Tosic üzerine yoğunlaştıklarını belirrti. Bunun nedeni ise oyun kurmadaki isteğinin yanı sıra pas yüzdesindeki düşük oran olarak gösterdiler. Hatırlanacağı üzere Tosic, G.Saray maçında penaltı yaptırırken kırmızı kart da görmüştü..Bu departmanının da verileri toplanırken her an her yerden bu bilgilere teknik heyet ulaşabiliyor. Ülkemizde yoğun olarak bilinen toplam koşu mesafesi yerine artık büyük takımların daha çok üstünde durduğu şiddetli koşu mesafelerine odaklandıklarını belirtiyorlar. Ayrıca sıvı ve yağ ölçümü de düzenli olarak yapılırken üzerlerinde durdukları bir diğer konu ise sıvı kaybı. Bunu minimumda tutarak performans düşüşünün önüne geçmek için de çalışmalar yapılıyor.Sağlık ekibi, UEFA'nın Elite Clup Injury Study listesinde bulunan 33 takım arasından Türkiye'de tek. Oyuncuların sakatlık durumlarından, tedavisine, antrenman programlarına kadar bütün bilgiler burada açıklıkla paylaşılıyor.Oyuncular hakkında detaylı raporlarda daha önceki sakatlıklarından, alerjilerine, tedavilerine kadar oluşturuluyor. Ama en önemli konu ise sakatlığı oluşmadan engelleme. Bunun için düzenli testler yapılıyor ve eğer sinyal alınırsa sakatlığın önüne geçmek için özel program hazırlanıyor.