Galatasaray'da plan belli oldu! Kupada aslar, ligde yedekler...

Galatasaray bazı takımların aksine asları kupada, yedek gibi düşünülen ancak bugün ilk 11'i oluşturan ekibini yine ligde oynatacak.



Bu haftayı bay geçip, bir hafta sonra salı günü kupada Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir forma giyemeyen yıldız isimleri bu maçta sahaya sürecek.



Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve 3 haftadır takımdaki yerlerini alamayan futbolcularla birlikte, sakatlıktan ve hastalıktan kurtulan oyuncuları kupada sahaya sürecek olan tecrübeli hoca, Karagümrük ile yapılacak lig maçında ise sahneyi yine son haftaların başarılı takımına bırakacak.



Falcao beklentisi



Okan, Omar, Belhanda, Babel ve Arda Turan ile Falcao ve Saracchi'nin Darıca Gençlerbirliği ile yapılacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında forma giymelerinin planlandığı belirtildi. Falcao ve Saracchi'nin hala tedavileri devam ederken, Fatih Terim, Arda Turan, Belhanda ve Okan Kocuk'u son oynanan Hatay maçının kadrosuna dahil etmiş ancak dakika vermemişti. Omar Elabdellaoui ile Babel ise kadroda yer alamamıştı.



Asların antrenman ve kupadaki performanslarına göre Terim'in kadroya bazı dokunuşlar yapabileceği de belirtildi.





