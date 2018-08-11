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Galatasaray'da forvete 'Dev' Rus; Artem Dzyuba

Forvete bir takviye yapması beklenen Galatasaray'ın Zenit'ten ayrılması beklenen Artem Dzyuba ile temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da forvete 'Dev' Rus; Artem Dzyuba
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11 Ağustos 2018 10:59
Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. O isim Rusya'daki Dünya Kupası'nda attığı gollerle dikkat çeken Rus Milli Takımı'nın dev golcüsü Artem Dzyuba...

Menajerler aracılığıyla görüşmelerin devam ettiği 1.96 boyunda, 29 yaşındaki Rus devinin babasının da İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.

Dzyuba'nın Avrupa Ligi'nde Zenit'in D.Minsk'e 4-0 yenildiği maçta 18 kişilik kadroya alınmaması da transfer iddialarını güçlendirdi.

Geçen sezon Tula'ya kiralanan Dzyuba, Beşiktaş'a önerilmişti. Yıldız golcü, Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

Dzyuba bu sezon Rus Ligi'nde 2 maçta 1 gol attı.



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