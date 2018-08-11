Galatasaray'da forvete 'Dev' Rus; Artem Dzyuba

'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. O isim Rusya'daki'nda attığı gollerle dikkat çeken Rus Milli Takımı'nın dev golcüsü...Menajerler aracılığıyla görüşmelerin devam ettiği 1.96 boyunda, 29 yaşındaki Rus devinin babasının da İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.'nın Avrupa Ligi'nde Zenit'in D.Minsk'e 4-0 yenildiği maçta 18 kişilik kadroya alınmaması da transfer iddialarını güçlendirdi.Geçen sezon Tula'ya kiralanan Dzyuba, Beşiktaş'a önerilmişti. Yıldız golcü, Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.Dzyuba bu sezon Rus Ligi'nde 2 maçta 1 gol attı.