Biri savunmanın, diğeri orta sahanın oyun kurucusu... Marcao ve Taylan Antalyalı; bu sezon Sarı-Kırmızılı ekibin parlayan iki yıldızı, aynı zamanda takımın en istikrarlı isimleri konumunda yer alıyor. Süper Lig'de 11 maçı geride bırakan Galatasaray'da, bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de forma giyen sadece iki isim, Marcao ve Taylan...



Fatih hocanın yerlerine alternatif bulmakta bir hayli zorlandığı bu iki futbolcu, sezonun kalan kısmında da takımı taşımaya devam edecek gibi görünüyor. 24 yaşındaki Marcao'nun adı sezon başında başta Roma olmak üzere birçok Avrupa deviyle anılsa da Terim'in onu bırakmaya niyeti yok. 26 yaşındaki Taylan da, Fatih hocanın Türk futboluna kazandırdığı son yıldız ve Türk Milli Takımı'na davet edilmesi halinde piyasa değerini katlayacağı tahmin ediliyor.



Emre Kılınç takip ediyor



Takımda Marcao ile Taylan'ın istikrarını en yakından takip eden oyuncu ise yeni transferlerden Emre Kılınç. 26 yaşındaki futbolcu da geride kalan 11 maçta forma giymesine rağmen, bunların 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Üstelik Emre 2 gol 1 asistlik performansıyla skora katkı veren isimlerin başında geliyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu üç oyuncunun aldığı süreye yaklaşabilen başka bir isim yok.



Kadro derinliği artacak



Fatih hoca, gelecek haftalarda da kadrodaki eksilmelerin sık yaşanacağını göz önünde bulundurarak, genç oyuncuları takıma adapte etmeye çalışıyor. Öyle ki, Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, TFF'den kadro düzenlemesi beklediklerini ve listeye 35 oyuncu dahil edilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ara transferde de kadro derinliğini artırabilmek adına takviyeler yapılması planlanıyor.





