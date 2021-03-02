Galatasaray'da 7.5 milyon euroluk dert: Falcao ve Babel

Mustafa Muhammed'in yükselen performansı sonrası Falcao ve Babel de gözden çıkarıldı. Yıllık maliyetleri 7.5 milyon Euro'yu bulan iki oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da 7.5 milyon euroluk dert: Falcao ve Babel
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02 Mart 2021 09:57
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray'da yeni transfer Mustafa Muhammed, attığı gollerle Aslan'ı zirveye çıkardı. Falcao ve Babel'i gölgede bırakan Mısırlı futbolcu artık Galatasaray'ın birinci forveti konumunda.

Önümüzdeki sezon Muhammed'e sadece 725 bin dolar verecek sarı kırmızılı ekip, kulübede oturacak Falcao - Babel ikilisine 7.5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray bu parayı ödemek istemiyor.

Söz konusu iki yıldız ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Galatasaray, sezon sonunda 35 yaşındaki oyuncularıyla yollarını ayırmaya çalışacak. Maaş bütçesinde 7.5 milyon Euro tasarruf etmenin planlarını yapan Galatasaray, Falcao ve Babel'e bonservislerini vermeye hazır.



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