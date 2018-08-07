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Galatasaray'a transferde Sevilla engeli!

Galatasaray'ın forvete düşündüğü ilk isim olan Andre Silva için Sevilla'nın Milan'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a transferde Sevilla engeli!
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07 Ağustos 2018 17:27
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan'ın genç golcüsü Andre Silva'ya La Liga ekibi Sevilla talip oldu.

Sevilla Sportif Direktörü Joaquin Caparros'in, transfer dönemi bitmeden kaliteli bir forvet transfer edeceklerini söylemesinin ardından İspanyol basını, Sevilla'nın Andre Silva ile ilgilendiğini iddia etti.

BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYOR

İspanyol ekibinin 22 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle alabileceği ve Milan'a 20 milyon euroluk teklif yapmayı düşündüğü belirtildi. Galatasaray ise Portekizli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu.

DİĞER 3 ADAY...

Sevilla'nın forvet adayları arasında Andre Silva'nın dışında Ante Rebic, Michy Batshuayi ve Vincent Aboubakar yer alıyor.



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