Galatasaray'a transferde Sevilla engeli!

İLGİLİ VİDEO

'ın transfer gündeminde yer alan Milan'ın genç golcüsü'ya La Liga ekibitalip oldu.Sevilla Sportif Direktörü Joaquin Caparros'in, transfer dönemi bitmeden kaliteli bir forvet transfer edeceklerini söylemesinin ardından İspanyol basını, Sevilla'nın Andre Silva ile ilgilendiğini iddia etti.İspanyol ekibinin 22 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle alabileceği ve Milan'a 20 milyon euroluk teklif yapmayı düşündüğü belirtildi. Galatasaray ise Portekizli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu.Sevilla'nın forvet adayları arasında Andre Silva'nın dışında Ante Rebic, Michy Batshuayi ve Vincent Aboubakar yer alıyor.