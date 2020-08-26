Galatasaray transferde orta sahaya öncelik verirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan Galatasaray'da gündem orta saha transferi...



Galatasaray bir taşta iki kuş vurmaya hazırlanıyordu. Seri için Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, Babel kozunu öne sürdü. Daha önce Fulham'da oynayan ve iyi izler bırakan Babel'in İngiliz ekibi tarafından istenmesi, Galatasaray için büyük bir fırsat doğurdu.



KİRALAMA İÇİN 2.5 MİLYON İSTEDİLER



Seri'yi kiralamak isterken Babel'den de kurtulmak isteyen Cim-Bom'a bu kez fatura fazla geldi. İngiliz ekibinin, geçen sezon 1.5 milyon euroya kiraladığı Seri'nin yeniden kiralanması için bu kez 2.5 milyon euro istediği belirtildi.



BABEL TEKLİFİNE '7 MİLYON' CEVABI



Galatasaray ise Babel'i İngiliz ekibine vererek hem maaşından kurtulmaya hem de Seri'nin maliyetini düşürmeye çalışıyor.



Pazarlıklar sürerken, Ada'dan gelen, "Babel ile birlikte 7 milyon euro verin ve Seri'yi bonservisiyle alın" önerisi ise sarı-kırmızılılar tarafından kabul görmedi.



SERI'YE TALİPLER ÇIKTI



Diğer taraftan Seri için Lyon ve Roma gibi takımların devrede olması ise Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.



BABEL'İN MAAŞI 2.5 MİLYON EURO



Galatasaray Seri'nin yeniden kiralama durumu söz konusu olmasa bile yıllık 2.5 milyon euro maliyeti bulunan Babel'den kurtulmaya çalışıyor.



