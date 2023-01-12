Galatasaray, yıldız futbolcuyu bitiriyor!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı; 10 maçta 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alırken kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmek üzere...



Sarı-Kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Eleonora Goldoni'nin transferinde sona geldi. Canale Sassuolo, Galatasaray'ın Goldoni ile anlaşmaya vardığını belirtti.



Gianluca Di Marzio da oyuncunun transferinin yakın olduğunu ve kulüpler arasındaki anlaşmanın beklendiğini aktardı. Goldoni'nin alınan teklif ve Sarı-Kırmızılıların prestiji bakımından transfere sıcak baktığı ifade edildi.



Şimdi Sassuolo ve Galatasaray, transfer adına bir anlaşma zemini arıyor. İtalyan forvetin, Galatasaray forması giymek istediği belirtilmekte.



26 yaşındaki Goldoni, daha önce İtalya'da Inter ve Napoli formaları da giymişti. Yaz aylarında Sassuolo'ya imza atmıştı ki Galatasaray'ın teklifi ile bu macera çok uzun sürmeyeceğe benziyor.



Goldoni, alt yaş gruplarından bu yana formasını giydiği İtalya'yı A Milli Takım düzeyinde de temsil ediyor.



2019'da Napoli'deki Universiade'da 4 maçta 3 gol atmayı başarmıştı. 19 yaş altı döneminde 2015 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İtalya'nın kadrosundaydı.



Güzelliğiyle de dikkat çeken İtalyan oyuncu, sosyal medyada popüler bir isim. İtalya'da kadın futbolunun önde gelen isimlerinden Goldoni'nin Instagram hesabı 391 bin kişi tarafından takip ediliyor. Goldoni'nin birçok uluslararası popüler markayla da işbirlikleri bulunmakta.









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