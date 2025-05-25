25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
19:00
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
19:00
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
19:00
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
19:00
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
19:00
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
18:00
25 Mayıs
Fulham-M.City
18:00
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
18:00
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
18:00
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
18:00
25 Mayıs
Newcastle-Everton
18:00
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
18:00
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
18:00
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
18:00
25 Mayıs
Wolves-Brentford
18:00
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-015'
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
17:15
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
21:45
25 Mayıs
Empoli-Verona
21:45
25 Mayıs
Lazio-Lecce
21:45
25 Mayıs
Torino-Roma
21:45
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
21:45
25 Mayıs
Venezia-Juventus
21:45
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
19:00
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
19:30
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
19:30
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
19:30
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
0-011'
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
18:15
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
20:30
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
19:30
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
19:30
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
19:30
25 Mayıs
Granada-Castellon
19:30
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
19:30
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
19:30
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
19:30
25 Mayıs
Elche-Malaga
19:30
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
19:30
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
19:30
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
15:30
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
18:00
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
18:00
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
18:00
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
18:00
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
18:00
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
18:00
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
18:00
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
15:30
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
18:00
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
20:15
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
18:00
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
18:00
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
18:00
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
Gremio-Bahia
17:00
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
22:00
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
22:00
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
00:30
26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
0-011'
25 Mayıs
Halmstads BK-Elfsborg
0-014'
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
17:30
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
17:30

Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması başladı

Galatasaray Yenikapı'da şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Şampiyon Galatasaray, Yenikapı Meydanı'nda iki gün sürecek dev kutlamalara hazırlanıyor. DJ performansları, boğaz turu, sanatçılar ve 5 yıldızlı sahneyle taraftara unutulmaz anlar yaşatılacak. Peki, Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, ücretli mi, nasıl gidilir? İşte tüm detaylar

calendar 25 Mayıs 2025 13:48
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yenikapı Meydanı, Galatasaray'ın 2 gün sürecek olan muhteşem şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.

Bugün yapılacak ilk tören 12.00'de Dj performansı ile başlayacak. 19.00'da Göztepe maçı alanda izlenecek. 25 Mayıs Pazar günü ise oyuncular üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'den Sarayburnu'na gidecek. Boğazda tekne turu sonrası Yenikapı'ya geçilecek. Kutlamalar 19.05'te başlayacak. Birçok sanatçı sahne alacak. Her futbolcu sahneye çıkacak. Saat 21.00'de şampiyonluk kupası kaldırılacak.

DENİZDEN ULAŞIM OLMAYACAK

Bunun için alana 5. yıldızlı özel bir sahne yapıldı. Tören sırasında alanın içerisinde ve dışarısında geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacak. Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacak. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacak. Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı ve patlayıcı madde içeri sokulmayacak. Alana kurulan iki adet GSStore'da ürün satışı yapacak. İki gün boyunca 5 yıldızlı ürünler taraftarların beğenisine sunulacak.

20 BİNE VİP, 650 BİNE LOCA!..

GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar töreni ücretsiz izleyebilecek. Aylık 350 TL karşılığında GS Plus Premium üyesi olan taraftalar ise muhteşem töreni sahne önünden takip edecek. 20 bin TL karşılığında VİP biletleri de satışa çıkarıldı. Ayrıca 650 bin TL'ye Loca satışların yapılacağı da öğrenildi. Alanda çalışmaları takip eden Akşam ekibine bilgi veren yetkililer, 3 vardiya ve 24 saat hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. G.Saray kulübü her şeyin kusursuz olması için birçok şirketle iş birliği içinde çalışıyor.



 

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.