Galatasaray yeni kalecisini Polonya'da buldu

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın yerine kaleci bakan Galatasaray gözünü Rakow forması giyen Vladan Kovacevic'e çevirdi.

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Galatasaray yeni kalecisini Polonya'da buldu
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23 Ocak 2024 13:25
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Polonya basını, Sarı-Kırmızılı takımın Rakow forması giyen 25 yaşındaki kaleci Vladan Kovacevic'i transfer listesine eklediğini öne sürdü.

Polonya ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek file bekçisinin de Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Rakow formasıyla 33 resmi maça çıkan Vladan Kovacevic bu karşılaşmalarda 36 gol yerken 13 maçta kalesini gole kapattı.

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