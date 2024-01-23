Galatasaray yeni kalecisini Polonya'da buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Polonya basını, Sarı-Kırmızılı takımın Rakow forması giyen 25 yaşındaki kaleci Vladan Kovacevic'i transfer listesine eklediğini öne sürdü.
Polonya ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek file bekçisinin de Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi
33 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Rakow formasıyla 33 resmi maça çıkan Vladan Kovacevic bu karşılaşmalarda 36 gol yerken 13 maçta kalesini gole kapattı.
Polonya basını, Sarı-Kırmızılı takımın Rakow forması giyen 25 yaşındaki kaleci Vladan Kovacevic'i transfer listesine eklediğini öne sürdü.
Polonya ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek file bekçisinin de Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi
33 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Rakow formasıyla 33 resmi maça çıkan Vladan Kovacevic bu karşılaşmalarda 36 gol yerken 13 maçta kalesini gole kapattı.