Son 3 senedir zirveye ambargo koyan Galatasaray ile Fenerbahçe, rakiplerle aradaki uçurumu büyüttü.

calendar 03 Eylül 2025 09:14 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 09:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray ve Fenerbahçe vites yükseltti!
Son 3 senedir zirveye ambargo koyan Galatasaray ile Fenerbahçe, rakiplerle aradaki uçurumu büyüttü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya teslim edeceği son günde kadrosuna nokta atışı takviyeler yaptı. 

Dries Mertens'ten boşalan 10 numara pozisyonu İlkay Gündoğan ile dolduruldu.



Fernando Muslera'nın gidişinden bu yana süren kaleci arayışı ise Uğurcan Çakır'a 5 yıllık imza attırılarak noktalandı.

OKAN BURUK'UN ELİNİ RAHATLATACAK

Teknik direktör Okan Buruk, alternatifi bol transfer listesinde ilk sıraya yazdığı isimlere kavuştu. Monaco'dan gelen Wilfried Singo savunmada, sağ bekte ve stoperde joker olarak hocası Buruk'un elini rahatlatacak.

SANE'NİN YENİ PARTNERİ İLKAY

Henüz formunu yakalayamayan Leroy Sane'nin saha içinde yeni partneri İlkay olacak.

RÜYA KADRO TAMAMLANDI

Galatasaray, Victor Osimhen'in de bonservisini alarak rüya kadroyu tamamladı ve Şampiyonlar Ligi için iddiasını ortaya koydu.

FENERBAHÇE'DE UÇAKLAR ART ARDA İNDİ

Jose Mourinho'yu gönderip uçakları art arda indiren Fenerbahçe'nin aldığı isimler, Galatasaray'a transfer çalımı niteliği de taşıdı.

Sarı kırmızılıların peşinde olduğu kaleci Ederson'u menajer Mendes'i devreye sokarak bitiren sarı lacivertliler, Galatasaray'da büyük başarılar yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve yine ezeli rakibinin çok istediği Marco Asensio'yu alarak şovunu yaptı.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ

Fenerbahçe'de hedef son 3 sezondur Galatasaray'a kaptırdığı lig şampiyonluğunu kazanmanın yanı sıra Avrupa Ligi'nde de önemli başarılara imza atmak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
