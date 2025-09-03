Galatasaray ve Fenerbahçe vites yükseltti!

Son 3 senedir zirveye ambargo koyan Galatasaray ile Fenerbahçe, rakiplerle aradaki uçurumu büyüttü.





Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya teslim edeceği son günde kadrosuna nokta atışı takviyeler yaptı.



Dries Mertens'ten boşalan 10 numara pozisyonu İlkay Gündoğan ile dolduruldu.

Jose Mourinho'yu

gönderip uçakları art arda indiren Fenerbahçe'nin aldığı isimler, Galatasaray'a transfer çalımı niteliği de taşıdı.

Sarı kırmızılıların peşinde olduğu kaleci Ederson'u menajer Mendes'i devreye sokarak bitiren sarı lacivertliler, Galatasaray'da büyük başarılar yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve yine ezeli rakibinin çok istediği Marco Asensio'yu alarak şovunu yaptı.



FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ



Fenerbahçe'de hedef son 3 sezondur Galatasaray'a kaptırdığı lig şampiyonluğunu kazanmanın yanı sıra Avrupa Ligi'nde de önemli başarılara imza atmak.

Fernando Muslera'nın gidişinden bu yana süren kaleci arayışı ise Uğurcan Çakır'a 5 yıllık imza attırılarak noktalandı.Teknik direktör, alternatifi bol transfer listesinde ilk sıraya yazdığı isimlere kavuştu. Monaco'dan gelensavunmada, sağ bekte ve stoperde joker olarak hocası Buruk'un elini rahatlatacak.Henüz formunu yakalayamayannin saha içinde yeni partneri İlkay olacak.Galatasaray,'in de bonservisini alarak rüya kadroyu tamamladı ve Şampiyonlar Ligi için iddiasını ortaya koydu.