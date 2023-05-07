Galatasaray ve Azerbaycan için özel bir maç

Azerbaycan Spor Yazarları Derneği'nin organizasyonu ve Azerbaycan Minifutbol Federasyonu'nun desteğiyle Türkiye'de, Haydar Aliyev'in 100. doğum yıldönümüne ve Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 23. yıldönümü nedeniyle dostluk maçı yapılacak.



17 Mayıs'ta İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçında Galatasaray'ın efsane futbolcularından oluşan takım, Azerbaycan spor muhabirlerinden oluşan takım ile karşılaşacak.



Spor yazarı, televizyon yorumcusu Elçin Cafarov'un bu girişimi Galatasaray Spor Kulübü tarafından memnuniyetle karşılandı. Kulüpten gönderilen yazıda, Türk dünyasının liderlerinden Haydar Aliyev'in 100. yılı ve Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının 23. yılı münasebetiyle düzenlenecek kardeşlik maçının yapılacağı belirtildi.





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