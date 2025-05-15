Galatasaray, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hasretini dindirdi

Gaziantep Stadı'nda yapılan final maçına hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sonrasında net pozisyona giremeyen "Cimbom" rakibinin pozisyonlarında ise gole izin vermedi. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray, ikinci yarıya da hızlı başladı. Maçın 46. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Okan Buruk'un öğrencileri, oyunu tamamen kontrolüne aldı. Nijeryalı yıldız, 63. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde çok fazla maç oynayan futbolcularını dinlendirmek için peş peşe değişiklikler yaptı.
Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
BEŞ SEZONLUK HASRETİ BİTİRDİ
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirdi.
Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.
Galatasaray, 5 sezon aradan sonra çıktığı finalde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzandı.
Galatasaray, ikinci yarıya da hızlı başladı. Maçın 46. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Okan Buruk'un öğrencileri, oyunu tamamen kontrolüne aldı. Nijeryalı yıldız, 63. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde çok fazla maç oynayan futbolcularını dinlendirmek için peş peşe değişiklikler yaptı.
Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
BEŞ SEZONLUK HASRETİ BİTİRDİ
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirdi.
Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.
Galatasaray, 5 sezon aradan sonra çıktığı finalde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzandı.