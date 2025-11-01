Galatasaray - Trabzonspor maçında dev prim!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
İki takımın yönetimleri de bu maça büyük önem veriyor. Ev sahibi Galatasaray'da yönetim, bu maçın kazanılması halinde özel prim açıklamaya hazırlanırken Trabzonspor cephesi ise 1 milyon Euro'ya ulaşan prim ile takımı şimdiden motive etti.
BOŞ KOLTUK YOK
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki kritik maçta tribünler de tıklım tıklım olacak. Sezon başında yüksek kombine satışı yaparak stadını neredeyse dolduran Galatasaray'ın, bu maç için çıkardığı biletleri kısa sürede taraftar tüketti. İstanbul deplasmanında bordo-mavili futbolseverler de takımlarını yalnız bırakmayacak. Misafir takım tribününü dolduracak olan taraftarlar, maç öncesi takımın oteline giderek oyunculara moral vermeyi planlıyor.
İki takımın yönetimleri de bu maça büyük önem veriyor. Ev sahibi Galatasaray'da yönetim, bu maçın kazanılması halinde özel prim açıklamaya hazırlanırken Trabzonspor cephesi ise 1 milyon Euro'ya ulaşan prim ile takımı şimdiden motive etti.
BOŞ KOLTUK YOK
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki kritik maçta tribünler de tıklım tıklım olacak. Sezon başında yüksek kombine satışı yaparak stadını neredeyse dolduran Galatasaray'ın, bu maç için çıkardığı biletleri kısa sürede taraftar tüketti. İstanbul deplasmanında bordo-mavili futbolseverler de takımlarını yalnız bırakmayacak. Misafir takım tribününü dolduracak olan taraftarlar, maç öncesi takımın oteline giderek oyunculara moral vermeyi planlıyor.