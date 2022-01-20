Galatasaray, Kasım ayından bu yana Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez kazandı.



❌1-3 Kasımpaşa

❌2-4 Hatayspor

❌0-1 Giresunspor

✅2-0 Antalyaspor

❌0-2 A. Demirspor

🤝1-1 Başakşehir

❌ 0-1 Sivasspor

🤝2-2 Altay

🤝0-0 Yeni Malatya

❌1-2 Fenerbahçe

🤝1-1 Karagümrük pic.twitter.com/rRSQljnKbw



— Sporx (@sporx) January 20, 2022

TORRENT'TEN 2'Sİ MECBURİ 4 DEĞİŞİKLİK

KASIMPAŞA'DA TEK DEĞİŞİKLİK

ORTA SAHADA YENİ İKİLİ

TORRENT İLK KEZ NEF STADYUMU'NDA

RIERA, MAÇI BASIN TRİBÜNÜNDE İZLEDİ

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

BURAK ELMAS, CAMPOS VE MUSLERA İLE İZLEDİ



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

RYAN DONK'A SEVGİ GÖSTERİSİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.Galatasaray, 39. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golü ile öne geçti. Kasımpaşa, bu gole 45+3. dakikada Ryan Donk ile cevap verdi.Konuk ekip 60. dakikada Umut Bozok ve 90+3'te Kevin Varga'nın golleriyle galibiyete ulaştı.Nef Stadyumu'nda tribünler son yarım saat de yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu ve tepkilerini gösterdi.İstanbul takımlarına rakip olduğu son 6 lig maçını kazanamayan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Kasımpaşa ise son 5 lig maçında 13 puan toplayarak 24 puana yükseldi.Galatasaray, gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, son yapılan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 2'si mecburi 4 değişiklik yaptı.Nef Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım, İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Aleksandru Cicaldau, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ilk 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan ve Sacha Boey oturdu.Torrent, ligin 21. haftasında deplasmanda 4-2 kaybettikleri Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 farklı futbolcuyu sahaya sürdü. İspanyol teknik adam, kart cezalıları Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan Kasımpaşa maçında yararlanamazken, Boey ve Emre Kılınç'ı yedeğe çekti.Domenec Torrent, bu futbolcuların yerine Yedlin, Nelsson, Ömer Bayram ve Morutan'ı oynattı.Kasımpaşa, Süper Lig'de son yapılan GZT Giresunspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahada yer aldı.Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Haris Hajradinovic, Michal Travnik, Mortadha Ben Ouanes, Ahmet Emin Engin ve Umut Bozok 11'i ile çıktı.Yedek kulübesinde ise Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Kevin Varga, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Taha Veysel Kemendi, Mamadou Fall, Sarp Yavrucu ve Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.Lacivert-beyazlıların 21. haftada GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Brecka, yedeğe çekildi. Bu oyuncunun yerine Donk eski takımına karşı forma şansı buldu.Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Torrent, savunma oyuncuları Patrick van Aanholt ve Alpaslan Öztürk'ü orta sahada görevlendirdi.İspanyol teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasına takımını 4-2-3-1 formasyonunda çıkardı. Torrent, Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu müsabakada savunmanın önünde defansif orta saha rolünde Van Aanholt ve Alpaslan'a görev verdi.Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk kez sarı-kırmızılı taraftar önünde maça çıktı.Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam, ilk sınavını 21. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında verdi. Torrent, Nef Stadı'nda ilk kez Kasımpaşa karşılaşmasıyla görev yaptı.Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, 59 yaşındaki teknik direktörü tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Torrent de alkışlayarak taraftarları selamladı. Bu sırada bazı taraftarlar da Terim'in yerine gelen teknik adama ıslıkla tepki gösterdi.Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde bulunan Albert Riera, karşılaşmayı basın tribününden takip etti.Maç öncesi ısınma sırasında sahada görev yapan İspanyol antrenör, başlangıç düdüğünün ardından basın tribününe çıktı. Riera, maç boyunca notlar aldı.Galatasaray taraftarı, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ı andı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Ahmet Çalık için kale arkasına "Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak! Kalbimizdesin Ahmet Çalık." yazılı pankart astı. Maç öncesinde Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki şampiyonluk kutlamaları sırasındaki görüntüleri stattaki ekranlara yansıdı. Bu sırada taraftarlar, alkışladıktan sonra "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor," şeklinde tezahüratta bulundu.Taraftarlar, Galatasaray'da 5 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık'ın anısına maçın ilk 5 dakikasında tezahürat yapmadı ve bu bölümü suskun geçirdi. Taraftarlar suskunluğunu "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratıyla sonlandırdı. Bu sırada stattaki ekranlarda Ahmet Çalık ile ilgili videolar gösterildi.Futbolcular da topu dışarı atarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, müsabakayı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ve görüşmelerini sürdürdüğü Luis Campos ile seyretti.Elmas, sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan ve takımdan gönderileceği iddia edilen tecrübeli file bekçisi ile maçı izleyerek, Muslera'nın yanında olduklarının mesajını verdi.Karşılaşmada Nef Stadı tribünlerinin büyük bölümü boş kaldı.Süper Lig'de son 10 maçta 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına ilgi göstermedi. Yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli statta mücadeleyi 10 bine yakın taraftar takip etti.Galatasaray taraftarları, eski futbolcuları Ryan Donk'a sevgi gösterisinde bulundu.Taraftarlar, müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu tribüne çağırdı. Donk, kale arkasındaki taraftarların önüne giderek onları selamladı.4. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un çıkardığı şutta, kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.7. dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet Engin, son çizgiye inerek meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.32. dakikada Cicaldau'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden gelen topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.