Galatasaray, TFF'ye bildirdi: Aurier & Carlos Vinicius

Galatasaray, kadrosuna katmaya hazırlandığı Serge Aurier ve Carlos Vinicius için TFF'de lisans kaydı açtırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, TFF'ye bildirdi: Aurier & Carlos Vinicius
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02 Şubat 2024 17:19
Son güncelleme 02 Şubat 2024 17:23
Galatasaray sağ bek Serge Aurier ve Carlos Vinicius için geri sayıma geçti.

Sarı kırmızılı takım, kadrosuna katmaya hazırlandığı Serge Aurier ve Carlos Vinicius için TFF'de lisans kaydı açtırdı.

İki ismin de kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Serge Aurier anlaşmasının detayları için tıklayınız

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