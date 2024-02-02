Galatasaray, TFF'ye bildirdi: Aurier & Carlos Vinicius

Galatasaray sağ bek Serge Aurier ve Carlos Vinicius için geri sayıma geçti.
Sarı kırmızılı takım, kadrosuna katmaya hazırlandığı Serge Aurier ve Carlos Vinicius için TFF'de lisans kaydı açtırdı.
İki ismin de kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Serge Aurier anlaşmasının detayları için tıklayınız
Carlos Vinicius haberinin detayları için tıklayınız
Sarı kırmızılı takım, kadrosuna katmaya hazırlandığı Serge Aurier ve Carlos Vinicius için TFF'de lisans kaydı açtırdı.
İki ismin de kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Serge Aurier anlaşmasının detayları için tıklayınız
Carlos Vinicius haberinin detayları için tıklayınız