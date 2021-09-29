Galatasaray, tek eksikle Marsilya deplasmanında

Tek eksik kaptan Arda

Göztepe galibiyetiyle moral buldu

Galatasaray, savunmakta zorlanıyor

Marsilya'nın kozu milli futbolcu Cengiz Ünder

Fransız temsilcisi, ligdeki son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor.Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Fransa'ya götürüldü. İki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Marsilya'ya karşı forma giyecek.UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.Süper Lig'de 4 maç üst üste galibiyet alamayan Galatasaray, son haftada Göztepe'yi mağlup ederek hem kazanamama hasretini sonlandırdı hem de moral buldu.Süper Lig'e GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3 ve 4. haftalarda Kasımpaşa ile Trabzonspor ile berabere kaldı. Ardından 2 hafta üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, 7. haftada Göztepe'yi yenerek kazanamama serisini noktaladı.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 12'sinde gol yedi.Yaz transfer döneminde önemli bir kadro değişimine giden Galatasaray'da sakatlıklar ve cezalardan dolayı savunmada oynayan oyuncularda bir istikrar yakalanamadı.Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 14 müsabakaya çıkan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. İki karşılaşma hariç tüm maçlarda gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, yine 2 maç hariç tüm mücadelelerde kalesinde en az 1 gol gördü.Galatasaray karşısında Fransız ekibinin en önemli kozlarından biri milli futbolcu Cengiz Ünder olacak.Kadrosunda Dimitri Payet, Gerson, Matteo Guendouzi, William Saliba, Boubacar Kamara ve Arkadiusz Milik gibi önemli futbolcuları bulunduran Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder de forma giyiyor.Yaz transfer döneminde Roma'dan Marsilya'ya transfer olan Cengiz, mavi-beyazlı ekibin en golcü 2. oyuncusu durumunda. Bu sezon oynanan resmi maçlarda 5 gol atan Payet ilk sırada yer alırken Cengiz, 4 kez fileleri havalandırarak takımına önemli katkıda bulundu.Olimpik Marsilya, 7. haftası geride kalan Ligue 1'de çıktığı son 2 resmi maçından 3 puan alamadı.Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yapan mavi-beyazlı takım, son 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.