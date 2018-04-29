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Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e; "Tiyatrocu"

Galatasaray - Beşiktaş maçından önce Galatasaray tribünlerinin bir bölümü, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e; 'Tiyatrocu'
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29 Nisan 2018 18:56
Galatasaray - Beşiktaş maçından önce Galatasaray tribünlerinin bir bölümü, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra kafasına dikiş atılarak hastaneye götürülen Güneş'e TT Arena'da maçtan önnce tepki gösteren sarı-kırmızlı taraftarlar, "Tiyatrocu Şenol Güneş" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarları ayrıca Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığı sırada da "Yere yatsana yere yatsana Şenol Güneş yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.

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