Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e; 'Tiyatrocu'

Galatasaray - Beşiktaş maçından önce Galatasaray tribünlerinin bir bölümü, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra kafasına dikiş atılarak hastaneye götürülen Güneş'e TT Arena'da maçtan önnce tepki gösteren sarı-kırmızlı taraftarlar, "Tiyatrocu Şenol Güneş" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Galatasaray taraftarları ayrıca Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığı sırada da "Yere yatsana yere yatsana Şenol Güneş yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.
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Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra kafasına dikiş atılarak hastaneye götürülen Güneş'e TT Arena'da maçtan önnce tepki gösteren sarı-kırmızlı taraftarlar, "Tiyatrocu Şenol Güneş" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Galatasaray taraftarları ayrıca Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığı sırada da "Yere yatsana yere yatsana Şenol Güneş yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın