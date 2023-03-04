Galatasaray taraftarından Nicolo Zaniolo'ya kal çağrısı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor.



Süper Lig'de 12 maçtır kazanan Aslan, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinden ötürü 24. haftayı kayıpsız geçecek. Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.



Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılar sürpriz bir şekilde Roma'dan Zaniolo'yu renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.



Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda İtalya'ya geri döneceği iddiaları ortaya atıldı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nicolo Zaniolo'nun 23 yaşında burayı tercih etmesine hala şaşırıyor. İtalyan basını her gün genç futbolcunun sezon sonunda Milan'ın yolunu tutacağını belirtiyor.



Galatasaray 15 milyon euro aldığı, yıldız ismi 35 milyon euro'ya satabilir. Ancak taraftarlar ona "Bizimle kal" mesajları yağdırıyor.



Zaniolo, hazırlık maçında Alanyaspor karşısında sarı kırmızılı formayı ilk kez giydi. Oyuna son dakikalarda dahil olan yıldız, 1 gol kaydetti. Kısa sürede etkinliğini gösteren oyuncu, taraftarın beğenisini kazandı. Genç yıldız, Roma formasıyla 128 maçta 24 gol-18 asistlik katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ