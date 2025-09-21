Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
20:00
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
20:00
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
17:00
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
14:00
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
16:00
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
16:00
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankara Keçiörengücü
16:00
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
16:00
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
15:30
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
15:30
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
15:00
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
17:45
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-090'
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
16:00
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
22:00
21 Eylül
Malaga-Cadiz
19:30
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
19:30
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
17:15
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
15:00
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
20:30
21 Eylül
Pescara-Empoli
18:15
21 Eylül
Carrarese-Avellino
16:00
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
16:00
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
19:00
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
18:00
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
18:00
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
22:00
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
18:00
21 Eylül
Lyn-Sogndal
18:00
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
18:00
21 Eylül
Viking-Molde
20:15
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
18:00
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
17:00
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
18:00
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
15:30
21 Eylül
AGF-Broendby IF
19:00
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
17:00
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
15:00
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
19:00
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
19:00
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
19:00
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
19:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
19:30
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
19:30
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
18:15
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
16:00
21 Eylül
Inter-Sassuolo
21:45
21 Eylül
Fiorentina-Como
19:00
21 Eylül
Cremonese-Parma
16:00
21 Eylül
Torino-Atalanta
16:00
21 Eylül
Lazio-Roma
13:30
21 Eylül
Barcelona-Getafe
22:00
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
17:15
21 Eylül
AS Monaco-Metz
18:15
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
15:00
21 Eylül
Arsenal-M.City
18:30
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
16:00
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
16:00
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
20:30
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
18:30
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
16:30
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
19:00
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
16:00
21 Eylül
Le Havre-Lorient
18:15
21 Eylül
Marsilya-PSG
21:45
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
17:00
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
15:30
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
17:00
21 Eylül
S. Moskova-Samara
14:30
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
0-160'
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
20:00
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
17:30
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
18:00
21 Eylül
LASK-BW Linz
15:30
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
20:15
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-03'
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
19:30
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
17:00
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
14:30
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
14:30
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
14:30
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
14:30
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
17:45
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
15:30
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
15:30
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül'de TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

calendar 21 Eylül 2025 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül'de TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.


Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

- 15 gol attı, 1 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 15 kez rakip ağları havalandırdı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada da Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'dan 1 gol yedi.

- RAMS Park'taki son 20 lig maçında yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 20 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 iç saha maçında 52 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

- Icardi, 137 dakikada 3 gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in ilk beş haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Eyüpspor karşısında da ilk 11'de başlayan Icardi, ligde toplam 137 dakika süre aldı.

Söz konusu maçlarda rakiplerinin ağlarını 3 kez havalandıran Icardi, böylece ligde görev aldığı her 45 dakikada bir gol atmış oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
