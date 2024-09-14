Galatasaray, son iki maçında 10 kez fileleri sarstı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek son iki maçta toplam 10 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar, 4. haftada Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etmişti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son iki maçında 10 kez fileleri sarstı
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14 Eylül 2024 23:21
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 5-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasında 10 kez topu rakip ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1, 5. haftada da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

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