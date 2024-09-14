Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 5-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasında 10 kez topu rakip ağlarla buluşturdu.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1, 5. haftada da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasında 10 kez topu rakip ağlarla buluşturdu.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1, 5. haftada da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
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