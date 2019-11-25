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Galatasaray son 30 Avrupa maçında sadece 2 kez kazanabildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 müsabakada sadece 2 kez kazanabildi.

Kaynak: AA
Galatasaray son 30 Avrupa maçında sadece 2 kez kazanabildi
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25 Kasım 2019 12:05
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun beşinci haftasında salı günü Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde adeta galibiyeti unuttu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada İspanya'nın Real Madrid takımına yenildi. 

- Son 30 maçta 2 galibiyet 

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. 

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 19 defa mağlup oldu, 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. 

- Gol yollarında etkisiz  

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 5 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımına 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 5 Avrupa kupası maçında gol atamadı.

Galatasaray, geçen sezondan 1 UEFA Avrupa Ligi maçının yanı sıra bu sezonki 4 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte kalesinde 8 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takım arasında, 5. maçlar öncesi, gol sevinci yaşayamayan tek takım durumunda.  

- 100. galibiyet şanssızlığı 

Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 11 maçta kazanamadı ve "dalya" sevincini yaşayamadı.

Avrupa sahnesinde çıktığı 283 maçın 99'undan galibiyetle ayrılıp 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi gördü.  

- Avrupa kupalarında son 30 maç 

Galatasaray'ın Avrupa'da son 30 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

  Sezon     Organizasyon         Tur           Rakip 

   Sonuç (GS-Rakip)  
 2013-14  Şampiyonlar Ligi  Son 16   Chelsea   1 - 1
     Son 16  Chelsea   0 - 2 (D)
 2014-15  Şampiyonlar Ligi    Grup   Anderlecht   1 - 1 
     Grup   Arsenal  1 - 4 (D)
     Grup   Borussia Dortmund   0 - 4
     Grup   Borussia Dortmund   1 - 4 (D)
     Grup   Anderlecht   0 - 2 (D)
     Grup   Arsenal   1 - 4 
 2015-16  Şampiyonlar Ligi   Grup   Atletico Madrid   0 - 2 
     Grup  Astana   2 - 2 (D)
    Grup

  Benfica    2 - 1
     Grup  Benfica   1 - 2 (D)
     Grup  Atletico Madrid   0 - 2 (D) 
     Grup  Astana   1 - 1 
   UEFA Avrupa Ligi  Son 32  Lazio  1 - 1
     Son 32   Lazio   1 - 3 (D)
 2016-17  UEFA Avrupa Ligi  2. Ön Eleme   Östersunds  0 - 2 (D)
     2. Ön Eleme  Östersunds  1 - 1
 2018-19  Şampiyonlar Ligi  Grup  Lokomotiv Moskova  3 - 0
     Grup  Porto  0 - 1 (D)
     Grup  Schalke  0 - 0
     Grup  Schalke  0 - 2 (D)
     Grup  Lokomotiv Moskova  0 - 2 (D)
     Grup  Porto  2 - 3
  UEFA Avrupa Ligi  Son 32  Benfica  1 - 2
     Son 32  Benfica  0 - 0  (D)
 2019-2020  Şampiyonlar Ligi  Grup  Club Brugge  0 - 0 (D)
     Grup  PSG  0 - 1 
     Grup  Real Madrid  0 - 1
     Grup  Real Madrid  0 - 6 (D)


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