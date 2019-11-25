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- Son 30 maçta 2 galibiyet

- Gol yollarında etkisiz

- 100. galibiyet şanssızlığı

- Avrupa kupalarında son 30 maç

Sezon Organizasyon Tur Rakip



Sonuç (GS-Rakip) 2013-14 Şampiyonlar Ligi Son 16 Chelsea 1 - 1 Son 16 Chelsea 0 - 2 (D) 2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1 Grup Arsenal 1 - 4 (D) Grup Borussia Dortmund 0 - 4 Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D) Grup Anderlecht 0 - 2 (D) Grup Arsenal 1 - 4 2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2 Grup Astana 2 - 2 (D) Grup



Benfica 2 - 1 Grup Benfica 1 - 2 (D) Grup Atletico Madrid 0 - 2 (D) Grup Astana 1 - 1 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Lazio 1 - 1 Son 32 Lazio 1 - 3 (D) 2016-17 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Östersunds 0 - 2 (D) 2. Ön Eleme Östersunds 1 - 1 2018-19 Şampiyonlar Ligi Grup Lokomotiv Moskova 3 - 0 Grup Porto 0 - 1 (D) Grup Schalke 0 - 0 Grup Schalke 0 - 2 (D) Grup Lokomotiv Moskova 0 - 2 (D) Grup Porto 2 - 3 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Benfica 1 - 2 Son 32 Benfica 0 - 0 (D) 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Grup Club Brugge 0 - 0 (D) Grup PSG 0 - 1 Grup Real Madrid 0 - 1 Grup Real Madrid 0 - 6 (D)

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