Galatasaray, Selahattin Beyazıt'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanı Selahattin Beyazıt'ı vefatının ilk yıl dönümünde andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Selahattin Beyazıt'ı andı
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21 Ocak 2023 15:32
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefatının birinci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt'ı aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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