Galatasaray, Şanlıurfa'ya tam kadro gidiyor

Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'nin kararına göre hareket etmeyecek olan Galatasaray takımı, tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Şanlıurfa'ya tam kadro gidiyor
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04 Nisan 2024 08:05
Ligde Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına son sürat devam eden Galatasaray'da gözler şimdi, 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa Finali'ne çevrildi.

TAM KADRO ŞANLIURFA'YA

Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'nin kararına göre hareket etmeyecek olan sarı-kırmızılı takım, tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek.

MAĞAZA TIRI GÖNDERİLDİ

Teknik direktör Okan Buruk, tüm hazırlıklarını bu şekilde yapıyor ve Florya'da kesinlikle rehavete izin vermiyor. Yönetim de Süper Kupa hazırlıklarına başladı ve 2 bin 500 adet ürünü içeren GS Store tırını Şanlıurfa'ya gönderdi. Çevre halkı, Galatasaray logolu ürünlere büyük ilgi gösterdi.



 
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