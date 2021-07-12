Galatasaray, Rony Lopes için Monchi'yi bekliyor

Yerli takviyelerin ardından şimdi de kaliteli bir yabancı oyuncu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rony Lopes'in peşine düştü. Sevilla'da sportif direktör Monchi'nin daha fazla şans bulabilmesi için kiralanmasını istediği Portekizli oyuncu için Aslan hemen devreye girdi.Asıl mevkii sağ kanat olan ancak sol ve forvet arkasında da görev yapan 25 yaşındaki futbolcu için ilk teklifini sunan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek yanıtı bekliyor.2019'da Monaco'dan Endülüs ekibine 25 milyon Euro'ya giden Rony Lopes'i, Galatasaray dışında Benfica ve Sporting de kadrosunda görmenin hesaplarını yapıyor. Sevilla cephesi bu transferi hafta sonuna kadar netleştirip Lopes'in yeni takımına katılmasını istiyor.