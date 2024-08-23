Galatasaray Petrol Ofisi'nden 5 transfer!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 5 oyuncuyu renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Petrol Ofisi'nden 5 transfer!
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23 Ağustos 2024 22:42
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 5 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çek forvet Andrea Staskova, milli kanat oyuncusu İrem Eren, milli savunma oyuncusu Ecem Cumert, ABD'li savunma oyuncusu Jazmin Wardlow ve Kolombiyalı hücum oyuncusu  Maria Catalina Usme Pineda ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı.

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