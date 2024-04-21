Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u konuk etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 4-2 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede dönüş yaparak 4-2'lik skorla galibiyeti alan taraf oldu. Cimbom, puanını 65'e yükselterek son 2 haftaya lider girdi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 65'e yükselterek bitime 2 maç kala liderliğini sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 4-2 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede dönüş yaparak 4-2'lik skorla galibiyeti alan taraf oldu. Cimbom, puanını 65'e yükselterek son 2 haftaya lider girdi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 65'e yükselterek bitime 2 maç kala liderliğini sürdürdü.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU