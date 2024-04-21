Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü!
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21 Nisan 2024 16:25
Son güncelleme 21 Nisan 2024 17:11
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 4-2 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede dönüş yaparak 4-2'lik skorla galibiyeti alan taraf oldu. Cimbom, puanını 65'e yükselterek son 2 haftaya lider girdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 65'e yükselterek bitime 2 maç kala liderliğini sürdürdü.

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