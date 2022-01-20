Galatasaray penaltı bekledi, VAR devam ettirdi

Galatasaray, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında bir pozisyonda penaltı bekledi. Ancak VAR'dan sarı-kırmızılıların beklediği karar gelmedi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray penaltı bekledi, VAR devam ettirdi
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20 Ocak 2022 21:37
Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmada yaşanan bir pozisyon çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Emre Kılınç ceza sahasına topla birlikte girdi. Michal Travnik yatarak topa müdahele etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, Travnik'in topa elel müdahale ettiğini belirttiler.

Maçın orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile görüştü. Bu görüşmenin ardından penaltı olmadığı ve oyunun devam etmesi istendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise devam kararına tepki gösterdi.

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