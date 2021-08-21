Galatasaray, Ozornwafor'u gönderdi

Galatasaray, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Valentine James Ozornwafor'u gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Ozornwafor'u gönderdi
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21 Ağustos 2021 16:32
Galatasaray, Valentine James Ozornwafor'un kiralık olarak Belçika Ligi takımlarından Charleroi'ye gönderildiğini açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır."

VICTOR NELSSON'UN LİSANSI ÇIKACAK

Galatasaray'da Ozornwafor'ile yolların ayrılmasının ardından yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıkarılacak. Danimarkalı stoper, Hatayspor maçının kadrosunda yer alacak.




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