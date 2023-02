Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gençlik operasyonu son sürat devam ediyor. Birçok ismi takipte olan Aslan'ın listesine sürpriz bir isim eklendi. Sarı-Kırmızı ekip, ABD Ligi'nde New York City forması giyen Talles Mango için harekete geçti.



10 MİLYON DOLAR!



2002 doğumlu oyuncu için Magno için bonuslar ve bir sonraki satışın da dahil olduğu yaklaşık 10 milyon dolar'ı bulan bir teklif verdiği belirtildi.



Galatasaray yönetiminin ABD kulübünden cevap beklendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Magno transferindeki en büyük avantajının Türkiye'yi yakından tanıyan menajeri Carlos Leite olduğu da ifade edildi.



TALLES MAGNO KİMDİR?



Her iki kanatta da forma giyebilen Talles Magno, santrfor bölgesinde de oynayabiliyor. Brezilyalı futbolcu, ülkesinin alt yaş milli takımında 6 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti.



Talles Magno'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Vasco'nun altyapısında yetişen Magno, 2019 yılında A takıma yükseldi. 2021 yılında 7.27 milyon euro bonservis bedeliyle ABD'nin New York City takımına transfer oldu.





