Galatasaray Nef'ten lider Türk Telekom'a 106 sayı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Nef, normal süresi 87-87 eşitlikle sona eren maçta Türk Telekom'u uzatmada 106-100 mağlup etti.

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Galatasaray Nef'ten lider Türk Telekom'a 106 sayı!
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24 Aralık 2022 17:41
Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Nef, uzatmalara giden maçı 106-100'lük skorla kazandı.

Sarı kırmızılı takım ligde üst üste 4. toplamda ise 6. galibiyetine ulaştı.

Ligde son 7 maçının 6'sını kazanarak büyük çıkış yakalayan Pistiolis'in öğrencileri, ligde son olarak da Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 67-63 yenmişti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Caloiaro 18, Mahir Ağva, McGee 12, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Hummer 6, Muhaymin Mustafa

Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Bouteille 18, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 23, Sestina 6

1. Periyot: 24-22

Devre: 51-37

3. Periyot: 71-61

Normal Süre: 87-87

Beş faulle çıkanlar: 23.58 Mahir Ağva (Galatasaray Nef), 41.59 Jones (Türk Telekom)

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