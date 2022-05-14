Galatasaray Nef durdurulamıyor!

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Galatasaray Nef, 91-76 kazandı ve üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrıldı.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde 16 Mayıs Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray Nef: Bost 21, Canaan 24, Blackshear 7, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Rıdvan Öncel 2, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Eray Aydoğan, Canberk Kuş, Ege Tan Yıldızlıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Mustafa Baygül 11, Black 15, Smith 11, Berkay Candan 2, Hall 6, Erkan Yılmaz 4, Jones 20, Kartal Özmızrak 3, Oğuz Savaş, Solomon 4
1. Periyot: 30-19
Devre: 47-43
3. Periyot: 63-59
Mücadeleyi Galatasaray Nef, 91-76 kazandı ve üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrıldı.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde 16 Mayıs Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray Nef: Bost 21, Canaan 24, Blackshear 7, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Rıdvan Öncel 2, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Eray Aydoğan, Canberk Kuş, Ege Tan Yıldızlıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Mustafa Baygül 11, Black 15, Smith 11, Berkay Candan 2, Hall 6, Erkan Yılmaz 4, Jones 20, Kartal Özmızrak 3, Oğuz Savaş, Solomon 4
1. Periyot: 30-19
Devre: 47-43
3. Periyot: 63-59
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