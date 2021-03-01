Galatasaray, Mısır'da bir cevher daha buldu: Aliou Dieng

Mustafa Muhammed ile golcü sorununu çözen Galatasaray, El Ehli'den Aliou Dieng ile de defansif orta saha problemini çözmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Mısır'da bir cevher daha buldu: Aliou Dieng
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01 Mart 2021 14:32
Mustafa Muhammed'i Zamalek'ten transfer eden Galatasaray, şimdi de Zamalek'in ezeli rakibi El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'e kanca attı.

Mısır'dan Cairo24'ün haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi.

Haberin detayında, Galatasaray'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.

El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Dieng, bu sezon 17 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.



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