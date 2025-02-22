Galatasaray, maziyi mumla aratıyor!

Galatasaray, son yıllarda Avrupa'daki performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor...
Aslan, sezon başında Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Rotasını Avrupa Ligi olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, otoriteler tarafından bu turnuvanın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. İlk 4 maçta 10 puan toplayarak, bir anlamda herkesi haklı çıkarmayı başardı. Ancak sonrasında büyük bir düşüşe geçen sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı başarısız sonuçlarla ilk 8 dışında kaldı ve play-off'tan yoluna devam etti.
ERKENDEN HAVLU ATIYOR
Play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la eşleşen Galatasaray, rakibi karşısında iki maçta da varlık gösteremedi. Deplasmandaki ilk mücadeleyi 4-1 kaybeden Aslan, rövanşta ise evinde 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı ve 'şampiyonluk' adaylarından biri olan Galatasaray, turnuvaya veda etti. Genlerinde Avrupa'da başarı olan sarı-kırmızılılar, son yıllarda ise bu kimliğinden çok uzaklaştı. Her yıl erkenden Avrupa'ya havlu atmaya başladı.
KİMLİĞİNİ KAYBETTİ
Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 5 katılımında gruptan çıkamadı. Avrupa Ligi'ne de iki sezondur son 32 turunda veda ediyor. Aslan, en son Avrupa'da 2012-13 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. O seneden sonra; bir kez Devler Ligi'nde son 16, bir defa da Avrupa Ligi'nde son 16'ya kadar gidebildi. Geçmişini mumla aratan G.Saray, Avrupalı kimliğini de kaybetti.
Aslan, sezon başında Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Rotasını Avrupa Ligi olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, otoriteler tarafından bu turnuvanın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. İlk 4 maçta 10 puan toplayarak, bir anlamda herkesi haklı çıkarmayı başardı. Ancak sonrasında büyük bir düşüşe geçen sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı başarısız sonuçlarla ilk 8 dışında kaldı ve play-off'tan yoluna devam etti.
ERKENDEN HAVLU ATIYOR
Play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la eşleşen Galatasaray, rakibi karşısında iki maçta da varlık gösteremedi. Deplasmandaki ilk mücadeleyi 4-1 kaybeden Aslan, rövanşta ise evinde 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı ve 'şampiyonluk' adaylarından biri olan Galatasaray, turnuvaya veda etti. Genlerinde Avrupa'da başarı olan sarı-kırmızılılar, son yıllarda ise bu kimliğinden çok uzaklaştı. Her yıl erkenden Avrupa'ya havlu atmaya başladı.
KİMLİĞİNİ KAYBETTİ
Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 5 katılımında gruptan çıkamadı. Avrupa Ligi'ne de iki sezondur son 32 turunda veda ediyor. Aslan, en son Avrupa'da 2012-13 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. O seneden sonra; bir kez Devler Ligi'nde son 16, bir defa da Avrupa Ligi'nde son 16'ya kadar gidebildi. Geçmişini mumla aratan G.Saray, Avrupalı kimliğini de kaybetti.
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