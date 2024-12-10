Galatasaray maçına İngiliz hakem

Malmö-Galatasaray maçını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray maçına İngiliz hakem
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10 Aralık 2024 14:10
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda oynayacağı maçta İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak karşılaşmada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren Bond oldu.

Mücadelede VAR koltuğunda Jarred Gillett, AVAR'da ise Cesar Soto Grado görev alacak.

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