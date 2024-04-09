Galatasaray lige dönüyor! İki kritik maç birden

Süper Kupa'yı, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla geldiği finalde ilk golü yedikten sonra sahadan çekilmesiyle hükmen almaya hak kazanan Galatasaray, artık rotayı lig şampiyonluğuna çevirdi.
Sezona Şampiyonlar Ligi eleme turlarıyla başlayan, 3 turu da geçip Devler Ligi'nde gruplara kalan; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'lı grupta 3. olarak Avrupa Ligi'ne giden Cim Bom, son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde Karagümrük'e mağlup olup elenen Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor.
2 VİRAJI KALACAK
Takipçisi Fenerbahçe ile arasında 2 puan fark bulunan Aslan, pazartesi akşamı Alanyaspor deplasmanına çıkacak. 12 haftalık bir galibiyet serisi yakalayan Cim Bom'un hedefi, yoluna kayıpsız bir şekilde devam ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak.
Galatasaray, Alanyaspor virajından sonra kalan haftalarda sadece 2 kez İstanbul dışına çıkacak. 34. haftada Adana Demirspor ile dış sahada mücadele edecek olan Cim Bom, 38. haftadaki Konya deplasmanıyla sezonu bitirecek.
HİÇ EKSİĞİ YOK
Üstelik Galatasaray, Süper Kupa'yı kazanmanın sevinci dışında çok önemli bir avantaja daha sahip. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sonrası Sarı-Kırmızılı ekipte hiç eksik kalmadı. 2 maç men cezası alan yedek kaleci Günay dışında tüm takım Alanya deplasmanına hazır. Cim Bom'un planı iki takımın da kayıpsız ilerlemesi halinde, 37. haftada Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde üst üste 2. şampiyonluğunu ilan etmek.
Sezona Şampiyonlar Ligi eleme turlarıyla başlayan, 3 turu da geçip Devler Ligi'nde gruplara kalan; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'lı grupta 3. olarak Avrupa Ligi'ne giden Cim Bom, son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde Karagümrük'e mağlup olup elenen Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor.
2 VİRAJI KALACAK
Takipçisi Fenerbahçe ile arasında 2 puan fark bulunan Aslan, pazartesi akşamı Alanyaspor deplasmanına çıkacak. 12 haftalık bir galibiyet serisi yakalayan Cim Bom'un hedefi, yoluna kayıpsız bir şekilde devam ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak.
Galatasaray, Alanyaspor virajından sonra kalan haftalarda sadece 2 kez İstanbul dışına çıkacak. 34. haftada Adana Demirspor ile dış sahada mücadele edecek olan Cim Bom, 38. haftadaki Konya deplasmanıyla sezonu bitirecek.
HİÇ EKSİĞİ YOK
Üstelik Galatasaray, Süper Kupa'yı kazanmanın sevinci dışında çok önemli bir avantaja daha sahip. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sonrası Sarı-Kırmızılı ekipte hiç eksik kalmadı. 2 maç men cezası alan yedek kaleci Günay dışında tüm takım Alanya deplasmanına hazır. Cim Bom'un planı iki takımın da kayıpsız ilerlemesi halinde, 37. haftada Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde üst üste 2. şampiyonluğunu ilan etmek.