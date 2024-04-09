Galatasaray lige dönüyor! İki kritik maç birden

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle müzesine bir Süper Kupa daha götürmeye hak kazanan Galatasaray için artık tek hedef lig şampiyonluğu kaldı. Sarı-Kırmızılılar tamamen pazartesi günkü Alanya deplasmanına konsantre olmuş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray lige dönüyor! İki kritik maç birden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2024 08:38
Son güncelleme 09 Nisan 2024 08:48
Süper Kupa'yı, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla geldiği finalde ilk golü yedikten sonra sahadan çekilmesiyle hükmen almaya hak kazanan Galatasaray, artık rotayı lig şampiyonluğuna çevirdi.

Sezona Şampiyonlar Ligi eleme turlarıyla başlayan, 3 turu da geçip Devler Ligi'nde gruplara kalan; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'lı grupta 3. olarak Avrupa Ligi'ne giden Cim Bom, son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde Karagümrük'e mağlup olup elenen Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor.

2 VİRAJI KALACAK

Takipçisi Fenerbahçe ile arasında 2 puan fark bulunan Aslan, pazartesi akşamı Alanyaspor deplasmanına çıkacak. 12 haftalık bir galibiyet serisi yakalayan Cim Bom'un hedefi, yoluna kayıpsız bir şekilde devam ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak.

Galatasaray, Alanyaspor virajından sonra kalan haftalarda sadece 2 kez İstanbul dışına çıkacak. 34. haftada Adana Demirspor ile dış sahada mücadele edecek olan Cim Bom, 38. haftadaki Konya deplasmanıyla sezonu bitirecek.

HİÇ EKSİĞİ YOK

Üstelik Galatasaray, Süper Kupa'yı kazanmanın sevinci dışında çok önemli bir avantaja daha sahip. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sonrası Sarı-Kırmızılı ekipte hiç eksik kalmadı. 2 maç men cezası alan yedek kaleci Günay dışında tüm takım Alanya deplasmanına hazır. Cim Bom'un planı iki takımın da kayıpsız ilerlemesi halinde, 37. haftada Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde üst üste 2. şampiyonluğunu ilan etmek.  

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery