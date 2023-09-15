Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fransız oyuncu Leo Dubois'in Başakşehir'e kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı
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15 Eylül 2023 22:59
Son güncelleme 15 Eylül 2023 23:00
Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray'da ayrılması planlanan isimlerden Leo Dubois'in yeni adresi belli oldu.

BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI

Galatasaray'ın takımda düşünmediği Fransız sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Leo Dubois'in 1 yıllığına Başakşehir'e kiralandığı açıklandı.

29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.



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