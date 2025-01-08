Galatasaray, LDLC ASVEL'i ağırlayacak!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, perşembe günü Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Rövanş mücadelesi ise 15 Ocak Çarşamba günü Gerland Spor Salonu'nda oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı elemeyi başarmıştı.
Galatasaray, bu turu geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Rövanş mücadelesi ise 15 Ocak Çarşamba günü Gerland Spor Salonu'nda oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı elemeyi başarmıştı.
Galatasaray, bu turu geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.