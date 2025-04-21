Galatasaray, kupada Konyaspor deplasmanında

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, kupada Konyaspor deplasmanında
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21 Nisan 2025 13:50
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde salı günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Bu sezonki 4. randevu

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

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