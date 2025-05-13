Galatasaray kupa maçı kamp kadrosunu açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Gaziantep'e gitti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Final öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılılar ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özek uçakla Gaziantep'e giden kafilede yöneticiler de yer aldı.
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.
Final öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılılar ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özek uçakla Gaziantep'e giden kafilede yöneticiler de yer aldı.
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.