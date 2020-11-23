İLK 11'LER

GALATASARAY

KAYSERİSPOR

SON 3 MAÇINDAN GALİBİYET ÇIKARDI

TAYLAN ANTALYALI VE BELHANDA SINIRDA

GALATASARAY AÇIK ARA ÜSTÜN

İSTANBUL'DA OYNANAN MAÇLAR

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında, evindeile karşı karşıya gelecek.TT Stadyumu'nda 19:30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.Fatih ÖztürkLinnesDonkMarcaoSaracchiTaylanEmre AkbabaEmre KılınçFeghouliOğulcanDiagneLungYasirSapunaruKolovetsiosKvrzicAttamahCampanharoLennonFernandesMuğdatAlibecGalatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Taylan Antalyalı ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.