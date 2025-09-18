Galatasaray, Kadınlar Avrupa Ligi elemelerinde galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini deplasmanda 81-48 yendi.
Rövanş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Salon: Szabo Kati
Hakemler: Branimir Galic (Hırvatistian), Natasa Dragojevic (Karadağ), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)
ACS Sepsi-SIC: Davis 5, Armanu, Szabo 7, Meresz 13, Williams 12, Gereben 6, Mikes 3, Diop 2, Catinean, Ghita
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 6, Oblak 8, Sehernaz Çidal 9, Juhasz 15, Kuier 12, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 10, Derin Erdoğan 2, Zeynep Gül 4, Elif Bayram 7, Berna Şahin, Sude Yılmaz
1. periyot: 11-26
Devre: 22-42
3. periyot: 35-60
