17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Galatasaray, Kadınlar Avrupa Ligi elemelerinde galip

Galatasaray Çağdaş Faktöring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini deplasmanda 81-48 yendi.

calendar 18 Eylül 2025 01:43 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 01:45
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini deplasmanda 81-48 yendi.

Rövanş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Salon: Szabo Kati


Hakemler: Branimir Galic (Hırvatistian), Natasa Dragojevic (Karadağ), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

ACS Sepsi-SIC: Davis 5, Armanu, Szabo 7, Meresz 13, Williams 12, Gereben 6, Mikes 3, Diop 2, Catinean, Ghita

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 6, Oblak 8, Sehernaz Çidal 9, Juhasz 15, Kuier 12, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 10, Derin Erdoğan 2, Zeynep Gül 4, Elif Bayram 7, Berna Şahin, Sude Yılmaz

1. periyot: 11-26

Devre: 22-42

3. periyot: 35-60

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
