Galatasaray, Jelert transferini açıkladı

Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Jelert'in transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Jelert transferini açıkladı
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25 Temmuz 2024 15:53
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 15:55
Galatasaray, Kopenhag'tan Danimarkalı sağ bek Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 9+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
 
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